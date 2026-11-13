Высокая скульптура исполнения

Когда его ровесники Пярт, Шнитке и Губайдулина уже совершали радикальный поворот в область сакрального, Канчели много писал для театра и кино (гениальные саундтреки к «Мимино», «Не горюй» и «Кин-дза-дза» — лишь вершина айсберга), оттачивая свой стиль в симфониях. Течение жизни композитора нарушили распад СССР и гражданская война в Грузии; уехав в 1991-м за границу по стипендии, он остался в Европе на 30 лет и начал новый, невероятно успешный этап карьеры. В родной Тбилиси он вернулся только в 2019 году уже зная, что умирает.