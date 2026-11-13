Саратовчанка 30 лет получала пенсию за умершего мужа
Ее приговорили к условному сроку
Волжский районный суд Саратова приговорил 63-летнюю местную жительницу Елену Барышникову к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ее признали виновной в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.
По данным ведомства, супруг Барышниковой умер в 1995 году, но она скрыла это от уполномоченных органов. С момента его смерти по январь 2025-го она по предварительному сговору с неустановленными работниками почтовой связи ежемесячно получала пенсию и другие социальные выплаты, которые продолжали начисляться на имя покойного. Для этого она сообщала ложные сведения о том, что у него есть паспорт.
Ущерб государству превысил 6,5 млн руб. Суд также удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденной этой суммы.