В Ленобласти у экс-директора водоканала потребовали изъять квартиры и 35 млн рублей
Бывший руководитель коммунальных предприятий Бокситогорска Руслан Гагиев и члены его семьи могут лишиться имущества на сумму свыше 175 млн рублей. Генеральная прокуратура подала соответствующий иск, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
У экс-директора «Водоканала» и «Благоустройства» хотят изъять более 35 млн рублей и недвижимость стоимостью более 140 млн рублей, принадлежащую ему и его родственникам. По версии истца, ответчики приобрели имущество незаконно.
Иск принят к производству в Калининском районном суде Санкт-Петербурга. В сообщении пресс-службы сказано, что официальный доход Руслана Гагиева и его родителей с 2010 по 2022 год составил 52 675 231,30 рубля. В собственности у них находилось имущество на 177 725 595,47 рубля.
Руслана Гагиева назначили директором бокситогорского МУП «Благоустройство» в 2014 году. В 2015-м он возглавил МУП «Водоканал».
В 2022 году мужчину уволили и вскоре задержали по делу о мошенничестве при получении госсубсидии. Как отмечают в прокуратуре, во время нахождения на руководящих постах Гагиев получал доход от коммерческой деятельности обществ с ограниченной ответственностью «Универсал», «Ленинвестстрой» и «Облспецстрой».