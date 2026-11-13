В Ленобласти у экс-директора водоканала потребовали изъять квартиры и 35 млн рублей

В 2022 году мужчину уволили и вскоре задержали по делу о мошенничестве при получении госсубсидии. Как отмечают в прокуратуре, во время нахождения на руководящих постах Гагиев получал доход от коммерческой деятельности обществ с ограниченной ответственностью «Универсал», «Ленинвестстрой» и «Облспецстрой».