В Кузнецке бывшего сотрудника СКР осудили на 2 года 8 месяцев за мошенничество
Он предложил потерпевшей передать силовикам взятку в 6 млн рублей
Кузнецкий районный суд Пензенской области вынес приговор по уголовному делу адвоката и бывшего сотрудника Следственного комитета Гаяза Сайфуллина, признанного виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также лишил права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года.
Весной 2025 года к Гаязу Сайфуллину за юридической помощью обратилась жительница Кузнецка, ранее ставшая жертвой мошенников. Женщина лишилась 38 млн руб. и рассчитывала на содействие в возврате средств. Адвокат сообщил, что обладает связями в СУ СКР по Пензенской области и может повлиять на должностных лиц для скорейшего возбуждения уголовного дела и возмещения ущерба. За свои услуги он потребовал 6 млн руб., которые, по его словам, предназначались для передачи в качестве взятки сотрудникам следственного управления. Получив деньги, адвокат распорядился ими по своему усмотрению, установил суд. В декабре 2025 года женщину официально признали потерпевшей, после чего господин Сайфуллин попытался убедить ее, что это решение было принято исключительно благодаря его «влиянию».
После оглашения приговора подсудимый был взят под стражу в зале суда. В ходе следствия господин Сайфуллин находился под домашним арестом, а в октябре судебное разбирательство временно приостанавливалось в связи с болезнью обвиняемого, однако в ноябре процесс был возобновлен. Подсудимый полностью признал вину и возместил потерпевшей причиненный ущерб.
Похитителем первоначальной суммы стал предприниматель Ильяс Козылов, занимавшийся мясным бизнесом. Суд установил, что тот под предлогом инвестиций в развитие бизнеса выманил у нее более 45 млн руб. Его действия также были квалифицированы как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Поскольку Козылов полностью признал вину и возместил ущерб, суд назначил ему наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы условно.