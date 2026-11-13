В Кузнецке бывшего сотрудника СКР осудили на 2 года 8 месяцев за мошенничество

Весной 2025 года к Гаязу Сайфуллину за юридической помощью обратилась жительница Кузнецка, ранее ставшая жертвой мошенников. Женщина лишилась 38 млн руб. и рассчитывала на содействие в возврате средств. Адвокат сообщил, что обладает связями в СУ СКР по Пензенской области и может повлиять на должностных лиц для скорейшего возбуждения уголовного дела и возмещения ущерба. За свои услуги он потребовал 6 млн руб., которые, по его словам, предназначались для передачи в качестве взятки сотрудникам следственного управления. Получив деньги, адвокат распорядился ими по своему усмотрению, установил суд. В декабре 2025 года женщину официально признали потерпевшей, после чего господин Сайфуллин попытался убедить ее, что это решение было принято исключительно благодаря его «влиянию».