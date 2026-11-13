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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Удмуртия

Мусоровозы в Удмуртии могут расписать граффити

К проекту «Галерея уличного искусства» привлекут ижевских художников
Региональный оператор по обращению с отходами «Спецавтохозяйство» планирует разместить на мусоровозах работы ижевских граффитчиков. Проект «Галерея уличного искусства» разрабатывают совместно с художником Денисом Гусевым, сообщил директор компании Александр Храмцовский.

Александр Храмцовский

Сейчас господин Гусев собирает эскизы у коллег. Художников не ограничивают в выборе тематики и стиля. Рисунки планируют наносить на борта техники крупнейшего перевозчика республики — компании «Мусоровозов». По замыслу организаторов, мусоровозы станут передвижными «холстами»: они работают по всей Удмуртии круглый год.