Мусоровозы в Удмуртии могут расписать граффити

Сейчас господин Гусев собирает эскизы у коллег. Художников не ограничивают в выборе тематики и стиля. Рисунки планируют наносить на борта техники крупнейшего перевозчика республики — компании «Мусоровозов». По замыслу организаторов, мусоровозы станут передвижными «холстами»: они работают по всей Удмуртии круглый год.