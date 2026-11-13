Курская область получит 81 млн компенсации за размещение и питание беженцев

Расчет произведен исходя из норматива до 913 руб. в сутки на человека за проживание и до 415 руб. — за питание. Контролировать целевое и эффективное использование средств будет МЧС России. Ведомство должно представить правительству соответствующий доклад до 1 марта 2027 года.