Курская область получит 81 млн компенсации за размещение и питание беженцев
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Курской области 80,5 млн руб. на возмещение расходов по проживанию и питанию граждан в пунктах временного размещения. Речь идет о затратах, понесенных регионом в июне — июле 2026 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Средства направят из резервного фонда через межбюджетный трансферт. Компенсации предусмотрены для расходов на размещение граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших жилье и находившихся в ПВР Курской области.
Расчет произведен исходя из норматива до 913 руб. в сутки на человека за проживание и до 415 руб. — за питание. Контролировать целевое и эффективное использование средств будет МЧС России. Ведомство должно представить правительству соответствующий доклад до 1 марта 2027 года.
В марте правительство России выделило Курской области 40,7 млн руб. на компенсацию расходов по проживанию и питанию граждан в пунктах временного размещения. Средства предназначались для покрытия затрат, понесенных регионом в ноябре 2025 года.