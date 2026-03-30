Правительство РФ даст Курской области 41 млн за размещение и питание беженцев

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Курской области 40,7 млн руб. на возмещение расходов, связанных с проживанием и питанием людей в пунктах временного размещения (ПВР). Речь идет о российских гражданах и украинских беженцах, вынужденно покинувших жилье и находившихся в курских ПВР в ноябре 2025 года, пояснили в пресс-службе кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Сумма была определена исходя из следующих расчетов:

временное размещение в сутки на человека — до 913 руб.;

питание в сутки на человека — до 415 руб.

Контролировать целевое расходование средств будет МЧС России.

По информации правительства России, всего в 2022–2025 годах на размещение и питание людей в ПВР кабмин направил Курской и Белгородской областям около 49 млрд руб.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщил, что из резервного фонда дополнительно направят 306,2 млн руб. на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Белгородской области в результате атак вооруженных сил Украины. В частности, деньги пойдут на выплату компенсаций в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости.

Денис Данилов