Объемы промышленного производства растут в Липецкой области

По данным Липецкстата, индекс обрабатывающих производств в сентябре составил 104,4% к прошлому месяцу. Обеспечение электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха выросли на 30,1%, а водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений производства — на 2,6%. Добыча полезных ископаемых в регионе снизилась на 3,1%.

Производство табачных изделий в Липецкой области за месяц увеличилось в 4,6 раза, производство одежды — на 20,4%. Однако в то же время зафиксировано снижение производства химических веществ и химических продуктов (на 7,6%), текстиля (на 15,5%), бумаги и бумажных изделий (на 3,2%).