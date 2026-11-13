Объемы промышленного производства растут в Липецкой области
Индекс промышленного производства в Липецкой области в сентябре 2026-го составил 104,1% (рост 4,1%) к августу этого года и 103,9% — к сентябрю 2025-го. Об этом сообщает Липецкстат. В частности, производство пищевых продуктов по сравнению с августом увеличилось на 18,4%.
По данным Липецкстата, индекс обрабатывающих производств в сентябре составил 104,4% к прошлому месяцу. Обеспечение электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха выросли на 30,1%, а водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений производства — на 2,6%. Добыча полезных ископаемых в регионе снизилась на 3,1%.
Производство табачных изделий в Липецкой области за месяц увеличилось в 4,6 раза, производство одежды — на 20,4%. Однако в то же время зафиксировано снижение производства химических веществ и химических продуктов (на 7,6%), текстиля (на 15,5%), бумаги и бумажных изделий (на 3,2%).
В начале ноября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Арбитражный суд Липецкой области ввел внешнее управление в ООО «Липецкий кузнечный завод» (ЛКЗ) сроком на 18 месяцев. Суд пришел к выводу, что предприятие может восстановить платежеспособность, сохранив производство и рабочие места.