В Петрозаводске под личным контролем Парфенчикова реконструировали теплопровод
Тепло в дома жителей Ключевой в Петрозаводске поступает по новым сетям. Теперь они могут не переживать, как раньше, за отключения теплоснабжения. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.
Глава республики напомнил, что до реконструкции теплосетей участок от котельной бывшего завода «Авангард» по улице Судостроительной находился в частных руках. Из-за того, что собственник его не обслуживал годами, происходили частые аварии. В результате решили провести новые сети в обход проблемного участка.
Объект удалось включить в федеральную программу «Развитие Республики Карелия до 2030 года». К проекту подключилось и АО «ПКС — Тепловые сети».
«Вместо 1,7 км ржавых труб проложили современную надежную сеть»,— отметил господин Парфенчиков.
В своем сообщении глава республики признался, что лично инспектировал строительство теплопровода. В августе он выезжал на объект вместе с депутатами и обозначил срок окончания работ. Строителям удалось завершить их вовремя.