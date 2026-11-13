В Волгограде проверяют воздух и радиационный фон после пожара на НПЗ

Пожар на НПЗ в южной промышленной зоне Волгограда и на прилегающей территории произошел в результате падения обломков БПЛА. По данным губернатора, погибли четыре человека, двое госпитализированы. Минобороны сообщало, что в ночь с 12 на 13 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 1198 украинских беспилотников, в том числе над Волгоградской областью.