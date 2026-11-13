В Волгограде проверяют воздух и радиационный фон после пожара на НПЗ
Жителям рекомендуют не открывать окна и не находить долго на улице
Роспотребнадзор начал проверку состояния воздуха после пожара на НПЗ в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» отбирают пробы атмосферного воздуха, чтобы проверить содержание веществ, характерных для процессов горения. Также они измеряют радиационный фон в ближайшей жилой застройке. Результаты опубликуют после получения данных.
Проживающим рядом с местом пожара рекомендуют держать окна закрытыми или занавешивать их мокрой марлей. При сильном задымлении советуют носить респираторы или маски, периодически смачивая их водой. Детям, беременным женщинами и пожилым людям рекомендуют избегать длительного пребывания на улице.
Пожар на НПЗ в южной промышленной зоне Волгограда и на прилегающей территории произошел в результате падения обломков БПЛА. По данным губернатора, погибли четыре человека, двое госпитализированы. Минобороны сообщало, что в ночь с 12 на 13 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 1198 украинских беспилотников, в том числе над Волгоградской областью.