В Екатеринбурге с 16 ноября изменятся маршруты автобусов № 53 и № 89
С 16 ноября в Екатеринбурге изменятся маршруты автобусов № 53 и № 89 для улучшения транспортного обслуживания поселка Совхозный. Корректировки приняли после встречи и. о. директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николая Вахлова с жителями микрорайона, сообщили в городской администрации.
Автобус № 53 перенаправят на конечный остановочный пункт «Окраинная». Маршрут будет следовать по улицам: Окраинная — Дорожная — Военная — Патриса Лумумбы — Московская — Щорса — 8 Марта — Академика Шварца.
Маршрут № 89 продлят до остановки «17-я Мехколонна». Он проследует по улицам: Европейская — Мостовая — Предельная — Умельцев — 2-я Новосибирская — Палисадная — Окраинная — Дорожная — Военная — Титова — 8 Марта — проспект Ленина — Карла Либкнехта — Свердлова — Челюскинцев — Смазчиков — Сулимова — Данилы Зверева — Комсомольская — Первомайская — Мира — Библиотечная — Гагарина — Вишневая.
Напомним, с 1 ноября в Екатеринбурге изменили схемы движения 19 автобусных маршрутов. При подготовке изменений учитывали предложения Ассоциации пассажиров и обращения жителей. В мэрии сообщили, что в настоящее время специалисты анализируют работу обновленной маршрутной сети и при необходимости рассматривают дополнительные корректировки.