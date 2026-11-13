В Екатеринбурге с 16 ноября изменятся маршруты автобусов № 53 и № 89

С 16 ноября в Екатеринбурге изменятся маршруты автобусов № 53 и № 89 для улучшения транспортного обслуживания поселка Совхозный. Корректировки приняли после встречи и. о. директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николая Вахлова с жителями микрорайона, сообщили в городской администрации.