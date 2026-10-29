В Екатеринбурге 19 автобусов изменят маршруты с 1 ноября
С 1 ноября в Екатеринбурге изменятся19 автобусных маршрутов с учетом обращений жителей и предложений Ассоциации пассажиров, сообщили в городской администрации. Работа обновленных путей следования будет проанализирована, при необходимости в них внесут новые корректировки.
Изменения коснутся автобусов №46, 50, 52, 053, 53, 55, 56, 59, 62, 62, 70, 73, 76, 77, 80, 81, 83, 89, 98. «После публикации проектов жители оперативно дали обратную связь. Мы проанализировали обращения и внесли корректировки в первоначальные предложения. В частности, изменения коснулись схем маршрутов № 81 и № 53. Автобус № 53 будет следовать до автовокзала, как просили жители»,— пояснил и. о. замглавы Екатеринбурга Николай Вахлов.
Также с ноября на маршрут №44, следующий до кампуса УрФУ в Новокольцовском, планируется добавить два автобуса. Всего в этом году автобусный парк пополнится на 103 машины. Из них 38 машин большого класса направят на маршруты № 47, 52, 56, 60, 70, 77, 82, 83, 87 и 98, еще 15 автобусов среднего класса планируется распределить между маршрутами № 86, 52, 48 и 74.