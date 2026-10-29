В Екатеринбурге 19 автобусов изменят маршруты с 1 ноября

Изменения коснутся автобусов №46, 50, 52, 053, 53, 55, 56, 59, 62, 62, 70, 73, 76, 77, 80, 81, 83, 89, 98. «После публикации проектов жители оперативно дали обратную связь. Мы проанализировали обращения и внесли корректировки в первоначальные предложения. В частности, изменения коснулись схем маршрутов № 81 и № 53. Автобус № 53 будет следовать до автовокзала, как просили жители»,— пояснил и. о. замглавы Екатеринбурга Николай Вахлов.