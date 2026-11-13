Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №210

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Северо-Запад

Корабельников спрогнозировал судьбу территорий после ликвидации свалок в Петербурге

После ликвидации незаконных свалок территории, где они находились, нужно использовать во благо города. Они не должны пустовать, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников в телеэфире во время прямой линии.
Корабельников считает, что участки после ликвидации свалок надо занять как можно быстрее

Корабельников считает, что участки после ликвидации свалок надо занять как можно быстрее

Александр Коряков / Коммерсантъ

Купить фото
После очистки участков от свалок, по словам чиновника, нужно быстро определить их дальнейшую судьбу. Вовлечь их в городскую жизнь следует как можно скорее.
«Для нас очень важно, чтобы в этом месте, где мы убрали свалку, что-то дальше появилось: или мы отдаем этот земельный участок в аренду для организации производства, или мы делаем там благоустройство, или создаем какую-то инфраструктуру, нужную для города»,— подчеркнул господин Корабельников.
Если медлить и не занимать освободившиеся участки, то, как отметил вице-губернатор, они снова могут обрасти несанкционированными свалками.
Денис Петров