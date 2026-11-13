Корабельников спрогнозировал судьбу территорий после ликвидации свалок в Петербурге
После ликвидации незаконных свалок территории, где они находились, нужно использовать во благо города. Они не должны пустовать, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников в телеэфире во время прямой линии.
После очистки участков от свалок, по словам чиновника, нужно быстро определить их дальнейшую судьбу. Вовлечь их в городскую жизнь следует как можно скорее.
«Для нас очень важно, чтобы в этом месте, где мы убрали свалку, что-то дальше появилось: или мы отдаем этот земельный участок в аренду для организации производства, или мы делаем там благоустройство, или создаем какую-то инфраструктуру, нужную для города»,— подчеркнул господин Корабельников.
Если медлить и не занимать освободившиеся участки, то, как отметил вице-губернатор, они снова могут обрасти несанкционированными свалками.