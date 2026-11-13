Корабельников спрогнозировал судьбу территорий после ликвидации свалок в Петербурге

«Для нас очень важно, чтобы в этом месте, где мы убрали свалку, что-то дальше появилось: или мы отдаем этот земельный участок в аренду для организации производства, или мы делаем там благоустройство, или создаем какую-то инфраструктуру, нужную для города»,— подчеркнул господин Корабельников.