Третий суд отказал астраханке в отмене штрафа за укушенного собакой ребенка

Установлено, что в мае 2026 года вечером у жилого дома в селе Евпраксино гуляли без хозяев три собаки. Одна из них укусила проходившего мимо ребенка. Мать пострадавшего отвезла его в больницу. Проверки провели полиция и региональная служба ветеринарии.