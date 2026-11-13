Третий суд отказал астраханке в отмене штрафа за укушенного собакой ребенка
Астраханский областной суд оставил в силе штраф, назначенный жительнице Приволжского района, чья собака на самовыгуле укусила ребенка. Подробности сообщила пресс-служба кассационной инстанции.
Установлено, что в мае 2026 года вечером у жилого дома в селе Евпраксино гуляли без хозяев три собаки. Одна из них укусила проходившего мимо ребенка. Мать пострадавшего отвезла его в больницу. Проверки провели полиция и региональная служба ветеринарии.
Должностное лицо службы ветеринарии оштрафовало владелицу животного на 10 тыс. руб. за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда здоровью гражданина при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния (ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ). Кировский райсуд Астрахани признал постановление законным. Теперь решение оставил без изменения и областной суд.