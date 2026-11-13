Владельцам яхт не хватает мест для зимовки в Петербурге

Председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев считает, что на ситуацию может повлиять появление всесезонной марины в курорте «Горская». Но если стоянка там будет доступна только владельцам дорогих яхт, проблему обычных яхтсменов это не решит.