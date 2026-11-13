Владельцам яхт не хватает мест для зимовки в Петербурге
В этом сезоне петербургские яхтсмены столкнулись с проблемой дефицита стояночных мест. Одна из причин — реновация яхт-клубов. Информацией об этом поделился «Деловой Петербург».
На ближайшую зимовку яхты оставляют в клубе «Нева». В настоящее время там на хранении находится около сотни парусников.
Водно-моторные лодки зимуют в крытых ангарах. Дорогие моторные яхты уходят в другие страны. В Петербурге, по словам председателя правления яхт-клуба «Нева» Максима Капитонова, остаются недорогие килевые негабаритные лодки, которые нельзя перевозить по городу.
Месячная плата за стоянку яхты длиной до 12 метров составляет около 57 тысяч рублей. Если длина — до 6 метров, то 24 тысячи рублей.
Председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев считает, что на ситуацию может повлиять появление всесезонной марины в курорте «Горская». Но если стоянка там будет доступна только владельцам дорогих яхт, проблему обычных яхтсменов это не решит.