Паралимпиец Владислав Лекомцев принес Удмуртии первое золото зимних Игр

Зимние игры паралимпийцев проходят с 10 ноября по 21 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе, Башкортостане и Челябинской области. В соревнованиях участвуют более 240 спортсменов из девяти стран. В программе — биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей, горнолыжный спорт, сноуборд и керлинг на колясках.