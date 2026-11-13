Паралимпиец Владислав Лекомцев принес Удмуртии первое золото зимних Игр
Сергей Марков завоевал серебро в биатлонной гонке среди ветеранов СВО
Спортсмен из Удмуртии Владислав Лекомцев выиграл биатлонную гонку на 7,5 км на Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Еще одну медаль республике принес ветеран специальной военной операции Сергей Марков, занявший второе место в спринте на 3 км. Об этом сообщил исполняющий обязанности министр спорта Удмуртии Денис Парахин.
Лекомцев стал победителем в классе LW2–9. Второе место в этой гонке занял Александр Проньков, третье — Виталий Малышев. Лекомцев — двукратный чемпион Паралимпийских игр и 14-кратный чемпион мира.
Сергей Марков завоевал серебро в биатлонном спринте на 3 км среди ветеранов СВО в классе LW10–12. Победителем стал представитель Свердловской области Яков Евтюгин, третье место занял Игорь Мишуков из Архангельской области.
Зимние игры паралимпийцев проходят с 10 ноября по 21 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе, Башкортостане и Челябинской области. В соревнованиях участвуют более 240 спортсменов из девяти стран. В программе — биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей, горнолыжный спорт, сноуборд и керлинг на колясках.