Артистичные дела

«Ъ» узнал подробности уголовного дела в отношении министра культуры Башкирии Амины Шафиковой, обвиняемой в растрате и получении взятки в особо крупном размере — 4 млн руб. Как стало известно, ей вменили организацию преступной группы, которая занималась хищениями бюджетных средств, выделенных на всероссийский конкурс патриотической песни. Амина Шафикова вину отрицает, а ее адвокат заявил «Ъ», что ее доверителя оговорила бывший подрядчик учреждений минкульта. Чиновница находится в московском СИЗО с февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению СКР, Амина Шафикова была организатором преступной группы

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ По мнению СКР, Амина Шафикова была организатором преступной группы

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Амину Шафикову, возглавляющую министерство культуры Башкирии с 2011 года, задержали 18 февраля и этапировали в Москву. На следующий день Басманный суд арестовал ее до 17 апреля, затем меру пресечения продлили еще на полтора месяца. 20 мая Московский городской суд оставил решение об аресте в силе до 6 июня. Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление СКР. Подробных релизов о расследовании ведомство не публиковало.

Как и предполагал «Ъ», дело госпожи Шафиковой является частью расследования хищений бюджетных средств на организации массовых культурных мероприятий в Уфе. Как следует из опубликованных материалов Мосгорсуда, в одно производство объединено восемь уголовных дел.

Первое было возбуждено в декабре 2024 года. Обвиняемым в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) стал директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин. В мае 2025 года он был задержан. По версии следствия, в октябре 2023 года господин Яруллин без торгов и задним числом заключил с предпринимателем и руководителем некоммерческой Дирекции культурных программ Башкирии Гульнарой Юриной договор на подготовку концертной площадки для Всероссийского открытого конкурса патриотической песни «Время героев». Стоимость контракта составила 33,6 млн руб., ущерб, вменяемый этим фигурантам, следствие оценивает в 9,8 млн руб.

Госпожу Юрину арестовали в июле прошлого года по обвинению в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В декабре предпринимательница, находясь в СИЗО, заключила досудебное соглашение в прокуратурой, ее перевели под домашний арест. Вильдана Яруллина также отпустили из СИЗО под запрет определенных действий.

Другими фигурантами расследования стали кларнетист, народный артист Башкирии, директор Государственного симфонического оркестра Башкирии Артур Назиуллин и заслуженный работник культуры республики, директор Башгосфилармонии Алмаз Саетов. В 2024 году они, утверждает следствие, без конкурса заключили с Гульнарой Юриной договоры на организацию фестиваля классической музыки «Романтика осени» и международной книжной ярмарки «Китап Байрам». Ущерб бюджету в СКР оценили в 15 млн руб. Руководители оркестра и филармонии находятся под домашним арестом.

Как узнал «Ъ», Амине Шафиковой вменяют организацию преступной группы, которая наживалась на массовых мероприятиях, а также получение от Гульнары Юриной 4 млн руб. взятки за допуск к конкурсу «Время героев» в 2023 году. Растратой ведомство считает организацию мероприятия по завышенной цене: стоимость контракта ГКЗ «Башкортостан» с госпожой Юриной якобы оказалась выше себестоимости на 7 млн руб.

На судебном заседании в Мосгорсуде, где 20 мая рассматривалась жалоба на арест госпожи Шафиковой, ее адвокат Руслан Курамшин попросил освободить ее из-под стражи. Он заявил, что следствие располагает лишь показаниями Гульнары Юриной, сама министр мешать расследованию не намерена, а дома ее ждут малолетний ребенок и престарелые родители.

Амина Шафикова, по данным «Ъ», вину не признает. Защита настаивает, что подведомственные учреждения минкульта сами находили подрядчиков и заключали договоры. Как пояснил «Ъ» Руслан Курамшин, порой учреждения культуры были вынуждены заключать договоры с единственными поставщиками в условиях цейтнота, а также с учетом положения регионального бюджета.

«Даже при таких обстоятельствах вопрос о финансировании этих мероприятий из бюджета и о контроле за использованием средств проходил все необходимые согласования со стороны всех уполномоченных министерств и ведомств республики, чему есть документальное подтверждение»,— подчеркнул господин Курамшин.

Адвокат отметил, что арестованная ранее Гульнара Юрина, чьи показания легли в основу обвинения Амины Шафиковой, «явно имела процессуальный интерес оговорить министра, чтобы смягчить свою участь и выйти из-под стражи».

«Мы считаем, что длительное содержание Шафиковой в следственном изоляторе — явно излишняя мера пресечения и нацелена лишь на психологическое подавление ее воли, так как нет никаких сведений о том, что Шафикова могла скрыться, повлиять на свидетелей и воспрепятствовать объективному расследованию»,— прокомментировал Руслан Курамшин.

Идэль Гумеров