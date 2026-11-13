Из Екатеринбурга начнут выполняться рейсы до курорта на Хибинах
Авиакомпания Red Wings впервые открыла рейс из Екатеринбурга в Кировск в Мурманской области, сообщили в пресс-службе компании. Рядом с этим городом у подножия Хибин находится горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» — самый высокогорный на северо-западе России.
Перелеты стартуют с 25 декабря — рейсы будут выполняться дважды в неделю на российских лайнерах SSJ-100. Время в пути составит 3 часа 5 минут. При этом пассажиры, оформившие билеты по тарифам «стандарт» и «максимум», смогут провезти горнолыжное снаряжение бесплатно.
Стоимость билетов составляет 11,4 тыс. руб.