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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Урал

Из Екатеринбурга начнут выполняться рейсы до курорта на Хибинах

Авиакомпания Red Wings впервые открыла рейс из Екатеринбурга в Кировск в Мурманской области, сообщили в пресс-службе компании. Рядом с этим городом у подножия Хибин находится горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» — самый высокогорный на северо-западе России.

Марина Мамонтова / Коммерсантъ

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Перелеты стартуют с 25 декабря — рейсы будут выполняться дважды в неделю на российских лайнерах SSJ-100. Время в пути составит 3 часа 5 минут. При этом пассажиры, оформившие билеты по тарифам «стандарт» и «максимум», смогут провезти горнолыжное снаряжение бесплатно.
Стоимость билетов составляет 11,4 тыс. руб.

Авторы

  • Ирина Пичурина