Ярославец получил год и месяц колонии за осквернение Георгиевской ленты
Ярославский областной суд приговорил к одному году и одному месяцу лишения свободы 31-летнего местного жителя, который оторвал часть флага с изображением Георгиевской ленты в районе площади Богоявления, а после задержания ударил сотрудника полиции, сообщает пресс-служба судов региона. Приговор в законную силу не вступил
По данным суда, инцидент произошел 15 мая около 00:40. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к флагу с изображением Георгиевской ленты, оторвал его часть, намотал ткань на руку и продолжил движение, публично демонстрируя ее.
В тот же день его задержали. По пути в отдел полиции в служебном автомобиле мужчина попытался сбежать и несколько раз ударил ногой сотрудника полиции в плечо и руку, причинив ему физическую боль.
В суде подсудимый признал вину, но отказался давать показания. Ранее он объяснял свои действия семейными проблемами и утверждал, что не осознавал значения изображения Георгиевской ленты. Моральный вред сотруднику полиции он возместил добровольно.
Суд признал мужчину виновным в публичном осквернении символа воинской славы России (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) и применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).