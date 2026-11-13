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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Приволжье

Суд решил изъять у физлица участок в заказнике «Варнавинский»

Договор купли-продажи земельного участка на территории природного заказника «Варнавинский» в Нижегородской области признан недействительным. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Варнавинский райсуд решил расторгнуть заключенный в октябре 2021 года договор между местной администрацией и физлицом. Спорный участок относится к землям, ограниченным в обороте, его отчуждение в частную собственность запрещено.
Оба ответчика иск не признали. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Авторы

  • Галина Шамберина