Суд решил изъять у физлица участок в заказнике «Варнавинский»
Договор купли-продажи земельного участка на территории природного заказника «Варнавинский» в Нижегородской области признан недействительным. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
Варнавинский райсуд решил расторгнуть заключенный в октябре 2021 года договор между местной администрацией и физлицом. Спорный участок относится к землям, ограниченным в обороте, его отчуждение в частную собственность запрещено.
Оба ответчика иск не признали. Решение суда в законную силу пока не вступило.