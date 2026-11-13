Челябинск вошел в число городов с «проблемным» финансовым поведением

Бюджетный дисбаланс, помимо Челябинска, замечен также в Самаре, Нижнем Новгороде, Воронеже и Волгограде. Эти города имеют низкую или среднюю автономию и слабую (за исключением Нижнего Новгорода) инвестактивность. Кроме того, в них не хватает бюджетных средств — присутствует зависимость от межбюджетных трансфертов. А низкие инвестиции, как подчеркивают авторы исследования, здесь «консервируют отставание в развитии».