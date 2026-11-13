Волгоградская область запаслась песком и солью к зиме

При осложнении погоды на региональные и межмуниципальные дороги смогут выйти до 480 единиц техники — комбинированных дорожных машин, тракторов, роторных снегоочистителей и погрузчиков. Контракты на зимнее содержание охватывают все муниципальные районы и искусственные сооружения, включая мостовой комплекс через Волгу и переход на Волжской ГЭС. Дежурство будет круглосуточным, на 267 заносимых участках устанавливают снегозадерживающие щиты. Для пережидания непогоды на трассах оборудована 31 площадка.