Волгоградская область запаслась песком и солью к зиме
В непогоду на дороги выйдут до 480 единиц техники
Волгоградская область увеличит запас реагентов для региональных дорог почти наполовину — до 134 тыс. тонн, следует из сообщения облкомдортранса. К зимнему сезону уже подготовлены 256 единиц техники и около 92 тыс. т. песко-соляной смеси, еще 42 тыс. т. противогололедных материалов планируется заготовить. Годом ранее на середину ноября заготовили около 90 тыс. т.
При осложнении погоды на региональные и межмуниципальные дороги смогут выйти до 480 единиц техники — комбинированных дорожных машин, тракторов, роторных снегоочистителей и погрузчиков. Контракты на зимнее содержание охватывают все муниципальные районы и искусственные сооружения, включая мостовой комплекс через Волгу и переход на Волжской ГЭС. Дежурство будет круглосуточным, на 267 заносимых участках устанавливают снегозадерживающие щиты. Для пережидания непогоды на трассах оборудована 31 площадка.
Прошлая зима стала в регионе самой снежной за десять лет: по данным Волгоградского ЦГМС, осадки составили около двух норм, снега выпало вдвое больше, чем годом ранее. В феврале на дороги области выводили до 472 единиц техники, суточный расход противогололедных материалов достигал 8 тыс. т.