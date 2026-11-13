В Прикамье снизился общий объем потребительских кредитов

Общий объем выданных потребительских кредитов в октябре 2026 года в России составил 342,0 млрд. руб., снизившись по сравнению с сентябрем на 6,3% (364,9 млрд. руб.). Наибольший объем выданных потребкредитов был отмечен в Москве (33,8 млрд. руб.), Московской области (23,9 млрд. руб.) и Санкт-Петербурге (13,7 млрд. руб.).