В Прикамье снизился общий объем потребительских кредитов
В октябре в Пермском крае общий объем потребительских кредитов составил 6,1 млрд руб. Это на 4,4% меньше, чем в сентябре (6,4 млрд руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Общий объем выданных потребительских кредитов в октябре 2026 года в России составил 342,0 млрд. руб., снизившись по сравнению с сентябрем на 6,3% (364,9 млрд. руб.). Наибольший объем выданных потребкредитов был отмечен в Москве (33,8 млрд. руб.), Московской области (23,9 млрд. руб.) и Санкт-Петербурге (13,7 млрд. руб.).
Напомним, в октябре 2026 года общий объем выданных розничных кредитов (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) составил в Пермском крае 18,4 млрд руб.