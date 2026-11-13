В Ярославской области могут увеличить число платных парковок
Власти Ярославской области прорабатывают расширение сети платных парковок. Об этом на заседании комитета региональной думы сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Денис Марченко. В каких городах могут появиться новые платные парковочные места, он не уточнил.
На заседании депутаты рассматривали финансирование содержания платного парковочного пространства в 2027 году. По словам господина Марченко, на его обслуживание планируется выделить 80,5 млн руб.
В ответ на вопрос парламентариев о планах по расширению платных плоскостных парковок в следующем году замминистра подтвердил, что такая работа ведется: «Да, естественно, мы прорабатываем зону расширения платных парковок».
Сейчас платные парковки работают в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском.