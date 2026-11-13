Бронирование российских отелей на новогодние праздники снизилось на 13%

Рост средней стоимости проданной ночи в гостиницах ускорился. В начале ноября годовое увеличение оценивалось в 1,5%. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что в этом году 80–90% отельеров не выполнили планы по доходности. Но бесконечно сдерживать цены участники рынка не могут. Издержки сетей, по оценке эксперта, за год выросли в среднем на 10% из-за увеличения цен на продукты, коммунальные услуги и фонд оплаты труда.