Бронирование российских отелей на новогодние праздники снизилось на 13%
Ночь в российских отелях на новогодних каникулах за год подорожала на 6,1%, до 14,9 тыс. руб. с учетом всех услуг. Продажи отельеров оказались ниже прошлогодних на 13% из-за сокращения событийных программ и конкуренции с зарубежными направлениями.
Самый заметный рост средней стоимости проданной ночи среди топ-15 направлений показало Подмосковье, где значение выросло на 17,2% в годовом выражении, до 27 тыс. руб. за ночь. В Новосибирской области увеличение составило 16,3%, до 12,2 тыс. руб., в Тюменской области — 14,1%, до 18,4 тыс. руб. В Калининграде, согласно OneTwoTrip, рост составил 35,5% год к году, до 15,9 тыс. руб. за ночь.
Рост средней стоимости проданной ночи в гостиницах ускорился. В начале ноября годовое увеличение оценивалось в 1,5%. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что в этом году 80–90% отельеров не выполнили планы по доходности. Но бесконечно сдерживать цены участники рынка не могут. Издержки сетей, по оценке эксперта, за год выросли в среднем на 10% из-за увеличения цен на продукты, коммунальные услуги и фонд оплаты труда.