Новосибирская прокуратура добилась выплат для борца с «лесными братьями»
В кассационном суде завершилось рассмотрение иска прокуратуры Новосибирской области в интересах участника ликвидации националистического подполья в Литве в 1950–1951 годах. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали в надзорном ведомстве.
По информации прокуратуры, Соцфонд отказал новосибирцу в единовременной выплате по случаю 80-й годовщины Победы. Аргументируя отказ, работники Соцфонда указали, что участие ветерана в боевых операциях по ликвидации националистического подполья в Литовской ССР в 1950–1951 годах якобы не имеет отношения к событиям, происходившим в период Великой Отечественной войны.
Новосибирские суды оставили иск прокуратуры без удовлетворения. «Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) согласился с позицией надзорного органа, признал незаконными решения районного и областного судов об отказе в иске, предъявленном прокурором еще в апреле 2025 года, и обязал Соцфонд произвести единовременную выплату ветерану», — сообщили в прокуратуре.