Новосибирская прокуратура добилась выплат для борца с «лесными братьями»

По информации прокуратуры, Соцфонд отказал новосибирцу в единовременной выплате по случаю 80-й годовщины Победы. Аргументируя отказ, работники Соцфонда указали, что участие ветерана в боевых операциях по ликвидации националистического подполья в Литовской ССР в 1950–1951 годах якобы не имеет отношения к событиям, происходившим в период Великой Отечественной войны.