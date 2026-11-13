Осужденный за взятки экс-министр здравоохранения Архангельской области намерен отправиться на СВО

Вторым фигурантом дела стал бывший исполнительный директор предприятия «Фармация» Алексей Литвинюк. По версии следствия, он выступал посредником при передаче Александру Герштанскому двух взяток. Кроме того, сам господин Литвинюк получил от представителя юридического лица взятку в виде ремонтных работ в принадлежавшем ему доме в Ленинградской области. Взамен он обещал содействовать заключению сделок с «Фармацией» на поставку медицинских изделий.