Осужденный за взятки экс-министр здравоохранения Архангельской области намерен отправиться на СВО
Бывший министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский, приговоренный к 12 годам колонии строгого режима за взяточничество, намерен продолжать попытки отправиться на специальную военную операцию. Об этом он заявил журналистам после оглашения приговора.
«Я буду продолжать подавать заявления [чтобы пойти на СВО]»,— сказал Александр Герштанский. Ранее экс-министр сообщал, что хотел бы отправиться в зону боевых действий в качестве врача.
Согласно версии следствия и обвинения, господин Герштанский четыре раза получал взятки в особо крупном размере. Три эпизода были связаны с представителями компаний, поставлявших медицинские изделия учреждениям здравоохранения региона. За вознаграждение бывший министр должен был содействовать заключению контрактов. Еще одну взятку ему передал представитель строительной компании за получение излишков тепловой мощности Архангельской областной клинической больницы для подключения новостроек к сетям теплоснабжения.
Общая сумма взяток, по данным обвинения, превысила 165 млн рублей. Фактически Герштанский получил 62 млн рублей, а попытку передать ему еще 103 млн рублей пресекли правоохранительные органы.
Вместе с тем приговор пока может быть обжалован. Государственный обвинитель Алексей Корчажинский сообщил ТАСС, что прокуратура оценит законность судебного решения после поступления итоговых документов.
«После поступления итоговых судебных актов в прокуратуру области и автономного округа приговору будет дана оценка законности на соответствие нормам уголовного и уголовно-процессуального законов и будет решен вопрос о его оспаривании»,— заявил гособвинитель.
Защита Александра Герштанского также пока не определилась с обжалованием. По словам адвоката Александра Антонова, у стороны есть 15 дней на принятие решения.
Вторым фигурантом дела стал бывший исполнительный директор предприятия «Фармация» Алексей Литвинюк. По версии следствия, он выступал посредником при передаче Александру Герштанскому двух взяток. Кроме того, сам господин Литвинюк получил от представителя юридического лица взятку в виде ремонтных работ в принадлежавшем ему доме в Ленинградской области. Взамен он обещал содействовать заключению сделок с «Фармацией» на поставку медицинских изделий.
Суд приговорил Литвинюка к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 50 млн рублей.
Уголовное дело расследовало региональное управление Следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Архангельской области.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что экс-главу Минздрава Архангельской области приговорили к 12 годам колонии за взятки.