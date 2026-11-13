Экс-главу Минздрава Архангельской области приговорили к 12 годам колонии за взятки

Бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей по делу о коррупции. Экс-руководитель регионального фармацевтического предприятия «Фармация» Алексей Литвинюк получил девять лет колонии строгого режима и штраф в 50 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.