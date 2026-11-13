Экс-главу Минздрава Архангельской области приговорили к 12 годам колонии за взятки
Суд также назначил ему штраф в размере 130 млн рублей
Бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей по делу о коррупции. Экс-руководитель регионального фармацевтического предприятия «Фармация» Алексей Литвинюк получил девять лет колонии строгого режима и штраф в 50 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным следствия, господин Герштанский неоднократно получал через посредников взятки от коммерческих организаций за содействие в победе на конкурсах и совершение других действий в их интересах. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 78 млн рублей.
Алексей Литвинюк дважды выступал посредником при передаче денег бывшему министру. Кроме того, он сам получил взятку за помощь предпринимателям в заключении выгодных сделок.
Александр Герштанский возглавлял министерство здравоохранения Архангельской области с 2020 года. В сентябре 2025 года он покинул должность, после чего его арестовали.
Во время судебного процесса экс-министр признал, что получал деньги от предпринимателей, однако утверждал, что направлял их на благотворительные цели.