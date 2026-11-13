Сестра погибшей женщины из Парголово обратилась в полицию после ее исчезновения
В Санкт-Петербурге сестра уроженки Узбекистана, тело которой обнаружили в чемодане на экотропе в Парголово, обратилась в полицию после ее исчезновения. Женщина работала уборщицей и перестала выходить на работу с 1 ноября. По подозрению в убийстве задержан ее несовершеннолетний сын, сообщили ранее в городском управлении Следственного комитета, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его информации, в последний раз женщина появилась на работе 1 ноября. После этого коллеги не могли с ней связаться: на телефонные звонки она не отвечала, но продолжала переписываться по СМС. При этом в сообщениях не сообщала, где находится и с кем проводит время.
Заявление о пропаже подала сестра женщины. Погибшая снимала квартиру и жила там вместе с сыном.
По словам собеседника агентства, подросток принес в школу записку от имени матери, в которой говорилось, что из-за болезни он временно не сможет посещать занятия.