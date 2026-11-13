В Петербурге подростка заподозрили в убийстве матери

В Выборгском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело об убийстве женщины, тело которой обнаружили в чемодане на экотропе в поселке Парголово. По подозрению в преступлении задержан ее несовершеннолетний сын. Об этом сообщили в городском управлении Следственного комитета.