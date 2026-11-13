В Петербурге подростка заподозрили в убийстве матери
В Выборгском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело об убийстве женщины, тело которой обнаружили в чемодане на экотропе в поселке Парголово. По подозрению в преступлении задержан ее несовершеннолетний сын. Об этом сообщили в городском управлении Следственного комитета.
Женщину разыскивали с начала ноября. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий ее тело нашли на экотропе вдоль Юкковского ручья.
«Следствием и оперативными сотрудниками была проведена кропотливая работа по установлению обстоятельств произошедшего, в результате чего обнаружено тело женщины в чемодане на экотропе вдоль Юкковского ручья в поселке Парголово»,— сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подростка задержали в качестве подозреваемого. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.