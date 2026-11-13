«Многое из того, что он сделал, зародило определенные тренды»

Творчество свело мастера с большим количеством заказчиков, ставших ему в последсвтии хорошими друзьями. «Последние 16 лет весь визуальный ряд делал Альберт Сайфулин. Я никогда ему не давала техзадание, но всегда приходила картинка не только того, что нужно, но еще и со множеством смыслов, которые он в эту картинку вкладывал»,— добавила заместитель главного редактора журнала «Урал» Надежда Колтышева.