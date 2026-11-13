«Многое из того, что он сделал, зародило определенные тренды»
В Екатеринбурге открылась выставка Альберта Сайфулина, погибшего на СВО
В Музее андеграунда в Екатеринбурге представили коллекцию работ художника Альберта Сайфулина в экспозиции «Спасибо всем!». Проект объединил более 20 живописных произведений, работы в стиле графического дизайна – плакаты и обложки книг. Посетителям также представили альбом с фотографиями из семейного архива художника. Рассматривала портреты и афиши София Паникова.
Художник, дизайнер и музыкант Альберт Сайфулин вошел в художественную среду Екатеринбурга в середине 1990-х годов и сформировал собственный узнаваемый визуальный язык, в котором переплетаются восточные национальные мотивы, духовные поиски и повседневные сюжеты. Автор сотрудничал с издательством «Кабинетный ученый», Свердловской государственной филармонией и театром «Провинциальные танцы», литературно-художественным журналом «Урал». В июне 2025 года Альберт Сайфулин погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции в возрасте 61 года.
Как заявил на открытии проекта «Спасибо всем!» в Музее андеграунда министр культуры Свердловской области Илья Марков, творчество Альберта Сайфулина отразилось на культурной жизни всей области.
«Здесь очень много видов творчества Альберта. И многое из того, что он сделал, зародило определенные тренды и направления в развитии культуры нашего города и региона. Это очень ценно и важно. Потому что одно дело — творить самому, и другое — повлиять на сообщество»,— рассказал министр.
Выставочный проект объединил разные направления творчества и показал ретроспективу художественных поисков автора. В зале представлены живописные полотна и «доски». Заметно выделяются женские портреты. На них крупным планом изображены большие, широко распахнутые глаза реальных и придуманных героинь («Ливия», 1997). В параллель им идут автопортреты художника, где он писал себя серьезным и задумчивым («Я и кот», 1997). По словам куратора выставки Александры Бурмантовой, основной период творчества проходится на середину 90-х — середину 00-х годов: «Девушка с цветком» и «Девушка с кувшином» (1994/1995), «Разговор» и «Разговор №2» (1996), «Вечерок» (1998), «Чаша» (2004), диптих «Разговор» (2008).
Отдельную часть занимает графический дизайн на стенах и нишах музея. Художник оформлял обложки книг, журналов и дисков, афиши театральных постановок, выставок, концертов и логотипы крупных компаний. С 2010 года он работал с журналом «Урал». Яркие и лаконичные решения были его «визитной карточкой».
Творчество свело мастера с большим количеством заказчиков, ставших ему в последсвтии хорошими друзьями. «Последние 16 лет весь визуальный ряд делал Альберт Сайфулин. Я никогда ему не давала техзадание, но всегда приходила картинка не только того, что нужно, но еще и со множеством смыслов, которые он в эту картинку вкладывал»,— добавила заместитель главного редактора журнала «Урал» Надежда Колтышева.
Посетить выставку можно до 10 января.