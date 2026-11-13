Компания из Вологды взыскала почти 100 млн рублей с воронежской дочки «Газпрома»

По данным Rusprofile, ООО «Связьгазпроект» было зарегистрировано в Вологде в 2015 году для деятельности в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта. Уставный капитал составляет 1 млн руб. 66,67% компании принадлежит Олегу Аверину, по 16,67% — у Николая Мешалкина и Вячеслава Кремлева. Директором выступает Анна Макарова. 2025 год общество закончило с выручкой 3,5 млрд руб. (+60% к году) и чистой прибылью 586 млн руб. (+72%). В 2024 году показатели равнялись 2,2 млрд и 340 млн соответственно.

Господин Аверин владеет девятью компаниями в Вологодской (7) и Архангельской (1) областях, а также в Чечне (1). В первом регионе он, помимо деятельности в области архитектуры, занимается арендой и управлением недвижимостью (ООО «Вологодская льняная компания», ООО «Домострой»), строительством жилых и нежилых зданий (ООО «МСС»), художественным творчеством (ООО ТДЦ «Бэбичарликлуб»), арендой и лизингом грузовиков (ООО «Зеленая планета»), ремонтом коммуникационного оборудования (ООО «Техноэксперт») . В Чечне Олегу Аверину принадлежит 80% ООО «Контур» (оптовая неспециализированная торговля), в Архангельской области — 100% ООО «Вектор» (ремонт коммуникационного оборудования). По итогам 2025 года совокупная выручка компаний составила 7,3 млрд руб., чистая прибыль — 993 млн руб.

Николай Мешалкин выступает соучредителем 19 юридических лиц, в числе которых ООО «Вологодская льняная компания» (14%), ООО «Домострой» (33%), ООО ТДЦ «Бэбичарликлуб» (20%). Вячеслав Кремлев указан бенефициаром в 15 компаниях, в том числе в «Вологодской льняной компании» (6%), «Домострое» (33%) и «Бэбичарликлубе» (20%).