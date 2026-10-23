Суд поддержал иск структуры «Газпрома» на 67 млн рублей к воронежскому КБХА
Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (структура «Газпрома») к местному АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос») на сумму 66,6 млн руб. Заявление истца касалось взыскания задолженности по оплате за газ, поставленный в марте и апреле 2026 года, его транспортировку и снабженческо-сбытовые услуги. Также с КБХА взыскали 282,7 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», изначально требования структуры «Газпрома» составляли почти 100 млн руб. Ответчик иск признал, после обращения истца в суд КБХА частично оплатило задолженность, вследствие чего требования были уточнены. Стороны в судебное заседание не явились.
В июле арбитраж удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» к КБХА и взыскал с ответчика 160,1 млн руб.
В конце сентября также сообщалось, что Арбитражный суд Тамбовской области полностью удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» к АО «Тамбовская сетевая компания», постановив взыскать с ответчика 82,6 млн руб.