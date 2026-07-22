Компания из Вологды требует долги с воронежской «дочки» «Газпрома»

Вологодское ООО «Связьгазпроект» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к воронежским проектировщикам — АО «ГСП Инжиниринг» (входит в ПАО «Газпром») — о взыскании 99,3 млн руб. задолженности. Согласно картотеке арбитражных дел, заявление пока оставлено без движения до 28 августа для устранения нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Это первое судебное разбирательство между компаниями. Причины задолженности в материалах суда пока не раскрываются.

По данным Rusprofile, АО «ГСП Инжиниринг» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году и специализируется на проектировании объектов тепло-, водо- и газоснабжения. С июня 2026 года компанию возглавляет Александр Гузов, сменивший на этом посту Алима Ганбарова. По итогам 2023 года выручка общества сократилась на 11,5%, до 3,24 млрд руб., чистая прибыль — на 16,6%, до 25,1 млн руб. Более актуальные данные не публикуются. ООО «Связьгазпроект» зарегистрировано в Вологде в 2015 году и занимается архитектурно-инженерным проектированием. С июля 2026 года управление компанией осуществляет АО «Инвестконсалт». По итогам 2025 года выручка общества выросла на 60,4%, до 3,51 млрд руб., чистая прибыль — на 72,2%, до 585,9 млн руб. Учредители в равных долях — Олег Аверин, Николай Мешалкин и Вячеслав Кремлев.

Накануне стало известно, что в липецкий арбитраж поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» к московскому АО «РИР Энерго» о взыскании 236,7 млн руб.

Анна Швечикова