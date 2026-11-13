В Оренбуржье возбудили дело за призывы к экстремистской деятельности
Следственный отдел УФСБ России по Оренбургской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета) в отношении 57-летнего жителя Кувандыкского района. Об этом сообщает полиция региона.
Сотрудники по противодействию экстремизму МВД Оренбургской области во время мониторинга интернета установили 57-летнего жителя Кувандыкского района, который в своем профиле в соцсети разместил видео. Согласно заключению эксперта, в видеозаписи содержатся высказывания, «выражающие призыв к совершению враждебных действий по отношению к группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признаку».
Подозреваемый был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.