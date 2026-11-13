В Оренбуржье возбудили дело за призывы к экстремистской деятельности

Сотрудники по противодействию экстремизму МВД Оренбургской области во время мониторинга интернета установили 57-летнего жителя Кувандыкского района, который в своем профиле в соцсети разместил видео. Согласно заключению эксперта, в видеозаписи содержатся высказывания, «выражающие призыв к совершению враждебных действий по отношению к группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признаку».