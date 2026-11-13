Отходы вылились в расходы
Кубанские эксперты пояснили, чем грозят необоснованные затраты в тарифах на обращение с ТКО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения при формировании тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 22 регионах России. По итогам проверок ведомство выдало 29 предписаний и потребовало исключить из тарифов более 2,2 млрд руб. необоснованных расходов. Об этом сообщила пресс-служба УФАС по Хабаровскому краю. Нарушения были выявлены, в том числе в Краснодарском крае. Опрошенные «Ъ-Кубань» юристы считают, что ответственность за нарушения может наступать как для тарифного регулятора, так и для коммунальных компаний, однако автоматического возврата средств потребителям ожидать не стоит.
На Кубани, в Приморском крае, Курской и Смоленской областях регуляторы включали в тарифы расходы региональных операторов на собственное обращение с отходами с дополнительным учетом НДС. По информации ФАС, это привело к включению в тарифную базу экономически необоснованных затрат. Общая сумма расходов, которые ведомство потребовало исключить по итогам проверок в 22 регионах, превышает 2,2 млрд руб. Сколько из нее приходится на Краснодарский край, в опубликованных материалах не уточняется.
Другие нарушения касались расчета затрат на транспортировку мусора. В Кировской области, Приморском крае и Мордовии использовали необоснованные показатели изменения среднего расстояния перевозки, что привело к завышению расходов. В Башкирии затраты на транспортирование рассчитывали на основании дополнительного соглашения, противоречащего законодательству, а в Новосибирской области повторно учитывали сумму, ранее признанную необоснованной.
Кроме того, ФАС выявила нарушения при учете численности персонала на объектах по обращению с ТКО.
Член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров указывает, что ответственность за нарушения при установлении тарифов прежде всего несет региональный орган регулирования — департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края. По его оценке, специалисты ведомства должны были выявить двойной учет НДС и необоснованные расходы на этапе экспертизы тарифных заявок. Именно поэтому предписания ФАС адресованы органам исполнительной власти, устанавливающим тарифы.
«Само по себе желание регоператора включить в тариф спорные расходы нарушением не является — решение принимает государственный орган. Должностным лицам регулятора по ст. 14.6 КоАП РФ грозит штраф до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет. Завышенный тариф, как правило, не приводит к автоматическому массовому перерасчету за прошлые периоды: избыточная выручка изымается из финансовой модели регоператора, снижая индекс роста тарифа на следующий регулируемый период. Возврат денег конкретным абонентам возможен, если нормативный акт признан судом недействующим с момента его принятия»,— пояснил господин Гончаров.
Эксперт также добавил, что при ошибках в начислениях со стороны самого регоператора, например неверном учете числа проживающих или двойном счете, потребители могут направить в компанию письменное требование о перерасчете. В случае отказа они вправе обратиться в государственную жилищную инспекцию или прокуратуру.
Юрист, специалист по гражданскому, семейному и уголовному праву, руководитель офиса «Центр правосудия» в Краснодаре Валентина Куделина считает, что ответственность за завышение тарифов распределяется между регулятором и региональными операторами в зависимости от характера нарушений. По ее мнению, тарифный орган не вправе механически переносить все заявленные компаниями расходы на потребителей, тогда как сами регоператоры отвечают за полноту и достоверность представленных документов.
«Выявление миллиардных необоснованных расходов — серьезное нарушение, однако сумма, исключенная из тарифов, не равнозначна сумме, которую автоматически должны вернуть гражданам. Выявленные ФАС нарушения ведут к пересмотру тарифов, но не к автоматическому возврату денег. Для перерасчета необходимо признание тарифного акта недействующим и принятие заменяющего документа»,— прокомментировала госпожа Куделина.
Краснодарский юрист Виктория Ошуева также обращает внимание на ответственность тарифного регулятора, который должен проверять экономическую обоснованность расходов коммунальных компаний. При этом, по ее мнению, региональные операторы не освобождаются от ответственности за достоверность тарифных заявок. В частности, речь идет о включении в расчеты затрат на собственное обращение с отходами с дополнительным учетом НДС.
«Региональный оператор обязан вернуть исключенные суммы в состав необходимой валовой выручки и не сможет переложить эти издержки на потребителей. Если компания уже успела получить необоснованные средства, ей грозят исковые требования о взыскании неосновательного обогащения»,— резюмирует госпожа Ошуева.