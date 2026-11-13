Отходы вылились в расходы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения при формировании тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 22 регионах России. По итогам проверок ведомство выдало 29 предписаний и потребовало исключить из тарифов более 2,2 млрд руб. необоснованных расходов. Об этом сообщила пресс-служба УФАС по Хабаровскому краю. Нарушения были выявлены, в том числе в Краснодарском крае. Опрошенные «Ъ-Кубань» юристы считают, что ответственность за нарушения может наступать как для тарифного регулятора, так и для коммунальных компаний, однако автоматического возврата средств потребителям ожидать не стоит.