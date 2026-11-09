На Кубани выявили нарушения в формировании тарифов на вывоз мусора

В Кировской области, Приморском крае и Мордовии при расчете затрат на транспортировку мусора использовали необоснованные показатели изменения среднего расстояния перевозки, что привело к завышению расходов. В Башкирии затраты на транспортирование определяли на основании дополнительного соглашения, противоречащего законодательству. В Новосибирской области при расчете применили сумму, ранее признанную необоснованной.