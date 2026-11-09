На Кубани выявили нарушения в формировании тарифов на вывоз мусора
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала исключить более 2,2 млрд руб. из тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по итогам проверок в 22 регионах России. Нарушения выявили, в частности, в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба управления ФАС по Хабаровскому краю.
В Краснодарском и Приморском краях, а также Курской и Смоленской областях регуляторы включали в тарифы расходы региональных операторов на собственное обращение с отходами с дополнительным учетом НДС.
В Кировской области, Приморском крае и Мордовии при расчете затрат на транспортировку мусора использовали необоснованные показатели изменения среднего расстояния перевозки, что привело к завышению расходов. В Башкирии затраты на транспортирование определяли на основании дополнительного соглашения, противоречащего законодательству. В Новосибирской области при расчете применили сумму, ранее признанную необоснованной.
Кроме того, нарушения обнаружили при учете численности персонала на объектах по обращению с ТКО.