Туристический ренессанс

В прошлом году Вьетнам посетило рекордное число российских путешественников. Национальное управление по туризму страны (VNAT) зафиксировало почти 690 тыс. визитов из России, а по итогам первых шести месяцев этого года - более 742 тыс. Таким образом, Россия заняла третье место по числу туристов, посетивших страну, уступив лишь Китаю и Южной Корее. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Вьетнам входит в топ-5 по продажам пакетных туров из России. С чем связан такой успех, разбирался «Коммерсант-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Возвращение

После пандемии коронавируса авиасообщение между Россией и Вьетнамом начало восстанавливаться лишь в 2024 году, но все равно оставалось ограниченным. Туристам, которые хотели отдохнуть на популярных курортах Нячанга и Фукуока, приходилось лететь через авиахабы третьих стран, либо добираться до столицы Вьетнама, а затем пересаживаться на внутренние рейсы.

Однако 2025 год стал переломным: были запущены прямые рейсы Vietnam Airlines между Москвой и Ханоем, «Аэрофлот» начал выполнять рейсы в Нячанг. Кроме того, вернулись чартерные программы туроператоров, российские перевозчики открыли рейсы по курортным направлениям.

Именно расширение авиасообщения стало ключевым драйвером восстановления спроса на отдых во Вьетнаме.

По словам опрошенных игроков рынка, после этого продажи резко выросли. «Стало значительно легче добираться до популярных курортов, а это спровоцировало рост числа бронирований. Ранее прямые рейсы были только из Москвы до Хошимина, теперь самолеты в Нячанг летают из нескольких российских регионов», - рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. «Возобновление прямых регулярных и чартерных рейсов из российских городов, а также запуск новых чартерных программ, например, в Дананг, сыграли решающую роль», - подтвердили в пресс-службе «Интуриста».

В компании добавили, что расширение полетных программ во Вьетнам активно продолжается. Например, сейчас в Нячанг можно улететь из Москвы, Екатеринбурга и ряда других городов. А с апреля по ноябрь этого года доступны рейсы в Дананг из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Москвы и городов Сибири. При этом в «Интуристе» отметили, что дальнейший рост турпотока напрямую зависит от наличия доступных и удобных рейсов. «Критическое подорожание перевозки может стать сдерживающим фактором», - заметили в компании.

Уверенный успех

За последние два года спрос на Вьетнам увеличился кратно. В «Интуристе» рассказали, что в 2025 году продажи выросли в десятки раз, а в 2026 году эта тенденция даже усилилась. В данный момент туроператор фиксирует рост спроса на 231% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По данным «Русского Экспресса», объем бронирований по итогам 2025 года относительно 2024 года увеличился на 294%, а по состоянию на текущий июль количество заявок сопоставимо со всем прошлым годом. В компании рассказали, что доля заявок на лето составляет 34,5% от всего объема продаж на направлении за год.

«Вьетнам не просто удерживает, но и укрепляет свои позиции. Этому способствуют все те же факторы: расширение полетных программ, адекватные цены, хорошая отельная база и растущий интерес к Азии в целом», - подчеркнули в «Интуристе». По данным компании, продажи на лето идут хорошими темпами, активно бронируется также осень и зима. Пик спроса ожидается в традиционно высокие сезоны – зимой на южных курортах (новогодние и рождественские праздники), летом на северных (июль-август).

В «Островке» сообщили, что число бронирований во Вьетнаме на этот год удвоилось, а на лето прирост составляет 85%. Остается высоким и спрос на осенне-зимний период – число бронирований в сентябре-декабре демонстрирует рост на 52% год к году.

Популярность Вьетнама выросла и среди самостоятельных путешественников. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова отметила, что в том числе благодаря разнообразию рейсов в этом году спрос на Вьетнам у клиентов вырос на 25%, а доля направления сейчас составляет 3,5%.

Драйверы роста

На успех Вьетнама повлияло не только расширение полетных программ, но и другие факторы, например, перераспределение спроса. На фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке часть туристов выбрала для отдыха Вьетнам как более безопасную альтернативу.

«На фоне конфликта и нестабильности в регионе многие туристы, которые рассматривали для отдыха ОАЭ и другие ближневосточные страны, переориентировались на Вьетнам. Спрос на Вьетнам вырос феноменально — почти в 3 раза по сравнению с весной прошлого года. Страна выиграла от перераспределения туристических потоков, предложив рынку стабильную и качественную альтернативу», - подчеркнули в «Интуристе».

Кроме того, туристов привлекает всесезонность Вьетнама. Страна подходит для отдыха круглый год. С ноября по апрель – идеальное время для южных курортов: Фукуок, Фантьет, Муйне. С мая по октябрь особенно востребованы центральные и северные регионы: Нячанг, Камрань, Дананг.

«Сезонность оказывает влияние на стоимость, однако во Вьетнаме она менее выражена, чем во многих других странах Юго-Восточной Азии. Благодаря разнообразию курортов туристы могут подобрать комфортный вариант отдыха практически круглый год», - отметили в «Русском Экспрессе».

Идеальный баланс

Соотношение цены и качества – одно из важнейших преимуществ Вьетнама. На сегодняшний день эта страна остается одним из наиболее бюджетных азиатских направлений. «Вьетнам предлагает отдых, который часто оказывается доступнее, чем у ближайших конкурентов по странам азиатско-тихоокеанского региона, при этом уровень сервиса остается высоким», - рассказали в «Интуристе».

По данным компании, сейчас средний чек на отдых во Вьетнаме составляет примерно $1,2 тыс. на человека. В прошлом году он был на 12% ниже. В «Русском Экспрессе» рассказали, что стоимость тура с перелетом на 7 ночей в отеле 4* с завтраками на двоих начинается летом от 153 тыс. руб., а осенью от 158 тыс. руб. Туры на Новый год стоят от 179 тыс. руб. По данным PAC Group, семь ночей в отеле 4* с завтраками и авиаперелетом на двоих обойдутся примерно в 150 тыс. руб. «Здесь качественная гостиничная база, высокий уровень сервиса, хорошие пляжи, разнообразные экскурсионные программы и развитая инфраструктура», - отметили в «Русском Экспрессе».

Главными конкурентами Вьетнама сейчас являются Таиланд и Китай (о. Хайнань). В первую очередь конкуренция идет за счет цены.

Вьетнам зачастую обходится туристам дешевле Таиланда и других азиатских стран, что увеличивает его привлекательность.

По данным «Островка», средняя стоимость ночи в объектах размещения Вьетнама в этом году составляет 6,3 тыс. руб. В то же время средняя стоимость ночи в Таиланде составляет 8,9 тыс. руб., в Индонезии – 9 тыс. руб., а на Шри-Ланке – 10 тыс. руб.

«Вьетнам остается более доступным направлением, чем его ключевые азиатские конкуренты, говорит Елена Шелехова, уточняя, что во Вьетнаме клиенты OneTwoTrip отдыхают дольше (5,6 дней), чем в Таиланде (5,1) и Китае (3,4), получая большее количество дней за меньший бюджет.

Однако несмотря на более выгодную стоимость, Вьетнам пока уступает Таиланду по выбору объектов размещения. В PAC Group отмечают, что расширение отельной базы было бы не лишним. «Было бы хорошо, если бы появились новые отели, в том числе мировых сетей», - заметили в компании. Правда, как уточняют в «Интуристе», гостиничная база Вьетнама сейчас активно развивается и в целом готова отвечать на растущий спрос. В стране открываются новые сетевые отели и курортные комплексы.

В то же время в наиболее востребованных отелях на пике сезона, например, на Фукуоке зимой места могут заканчиваться за несколько месяцев до даты заезда, а подтверждение брони порой приходится ждать довольно долго. «Это говорит о том, что, хотя база и растет, на самых популярных курортах в высокий сезон может возникать дефицит», - объяснили в «Интуристе».

«Сочетание хорошей транспортной доступности и относительно невысокой стоимости размещения позволяет Вьетнаму успешно конкурировать с другими популярными азиатскими направлениями и укреплять свои позиции на российском рынке. Ожидаем, что при дальнейшем развитии авиасообщения и гостиничной инфраструктуры страна имеет потенциал для еще большего роста туристического спроса», - сообщили в «Островке».

Горизонт планирования расширяется

В «Русском Экспрессе» обратили внимание на еще один глобальный тренд по Юго-Восточной Азии в целом и Вьетнаму в частности – увеличение глубины продаж и специальные скидки раннего бронирования. «С учетом взрывного роста популярности страны в 2025 году многие популярные отели были уже полностью распроданы за 1-2 месяца до заезда. Поэтому теперь происходит увеличение глубины продаж до 7-8 месяцев, так как клиенты заранее планируют свой отдых и бронируют желаемые отели, чтобы ближе к дате не выбирать из того, что осталось», - сообщили в компании.

Особенно это актуально для Дананга на летний сезон, где не так широка пока отельная база, и для Фукуока на сезон 2026/27. «Туристы делают выводы из нехватки мест в прошлом сезоне и бронируют поездки заранее. Так, уже в конце апреля мы начали получать бронирования на новогодние даты», - подтвердили в «Интуристе».

Где и как отдыхать

По словам экспертов, основную аудиторию отдыхающих во Вьетнаме россиян составляют семьи. Они часто путешествуют на довольно длительный срок – в среднем 10 ночей. «Наиболее популярен формат, схожий с тайским: размещение в городских отелях рядом с пляжем с питанием «завтраки» или «полупансион». Туристы много времени проводят вне отеля, исследуя окрестности, пробуя уличную еду и посещая экскурсии», - рассказали в «Интуристе».

Вместе с тем в компании отмечают, что за последний год значительно вырос спрос на крупные отели пляжного типа с системой «все включено», особенно в регионе Камрань. В «Русском Экспрессе» добавили, что в последнее время таких гостиниц в стране становится все больше. «Туристы получают здесь качественную гостиничную базу, высокий уровень сервиса, хорошие пляжи, разнообразную экскурсионную программу и развитую инфраструктуру по весьма привлекательной стоимости», - отметили в компании.

Помимо классического пляжного отдыха у туристов востребованы комбинированные программы, сочетающие отдых на море с экскурсиями.

Путешественники активно интересуются культурой страны, гастрономическими маршрутами и посещением природных достопримечательностей.

Наиболее популярным курортом является Нячанг благодаря развитой инфраструктуре, большому выбору вариантов размещения и возможностям для пляжного отдыха. Кроме того, востребованы Камрань, Фукуок, Муйне и Дананг. У самостоятельных путешественников также популярны Ханой и Хошимин.

Курс на новый рекорд

Вероятно, Вьетнам продолжит укреплять свои позиции как лидер спроса. В АТОР отмечают, что во втором полугодии высокая динамика российского рынка сохранится. «Перспективы Вьетнама оцениваются как очень позитивные. Интерес российских туристов к направлению продолжает расти благодаря удобной логистике, разнообразию курортов и отсутствию ярко выраженной сезонности», - сообщили в «Русском Экспрессе».

В компании рассказали, что страна располагает большим выбором объектов размещения от бюджетных отелей до премиальных курортов и активно развивает туристическую инфраструктуру. «Потенциал для дальнейшего роста огромный. Страна способна и дальше наращивать долю за счет привлекательного соотношения «цена-качество» и перетока туристов, ищущих альтернативу уже привычным локациям», - уверена Елена Шелехова. «Прогнозируется, что по итогам 2026 года российский турпоток во Вьетнам может составить около миллиона человек, что станет историческим рекордом», - отметили в «Интуристе».

При этом в компании обратили внимание, что есть ряд факторов, которые могут замедлить рост направления в будущем. В их числе повышение цен на отдых.

Дальнейшее удорожание туров и авиабилетов может снизить привлекательность Вьетнама для части туристов.

Кроме того, путешественников может сдерживать дефицит мест в гостиницах в высокий сезон. «Нехватка мест в популярных отелях на пике сезона может разочаровать туристов и заставить их искать альтернативы», - считают в «Интуристе».

Кроме того, в компании отмечают и влияние общей экономической ситуации в стране. Снижение реальных доходов населения может сделать зарубежный отдых менее выгодным и в итоге повлиять на спрос.

Ксения Черняева