Европа без прежней легкости

Спрос россиян на поездки в Европу сохраняется, однако до доковидных объемов рынку по-прежнему далеко. Как повлияли визовые барьеры на организацию путешествий, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

По оценке аналитической службы АТОР, общий выездной поток россиян в Европу сегодня более чем на 95% ниже доковидного уровня. В 2024 году совокупное число визитов во все европейские страны, выдававшие россиянам визы, не превышало 800 тыс. в год, причем речь идет обо всех поездках, а не только о туризме. Организованный туризм, по оценке АТОР, составляет в этом объеме в лучшем случае около 10%. «В 2025 году в организованном сегменте наблюдался рост продаж туров в Европу на уровне 10–15%, а в 2026 году — оценочно на уровне 15–20%, но в силу незначительных объемов это никак не поменяло общую картину»,— уточнили в АТОР.

В сервисе для поиска и бронирования пакетных туров Level.Travel рассказали, что в 2025 году на все европейские страны пришлось лишь 0,1% объема продаж и за восемь месяцев 2026 года показатель вырос до 0,2%. Таким образом, доля Европы фактически удвоилась, но ее вес в общем туристическом спросе по-прежнему остается очень небольшим. «Для сравнения, в 2019 году на европейские направления приходилось 18% от всех продаж Level.Travel»,— отметили в компании.

Самостоятельных поездок стало меньше

После 2022 года российские туристы стали предпочитать организованные поездки в Европу.

По данным АТОР, до пандемии самостоятельные туристы составляли около 50–60% выездного турпотока, причем ежегодно их доля росла.

В 2022 году она резко сократилась до 16%, а к 2024 году восстановилась и стабилизировалась на уровне около 33–35%. Таким образом, сейчас на клиентов туроператоров приходится порядка 60% выездного рынка.

Самостоятельная организация зарубежной поездки стала сложнее. Среди основных проблем — получение виз, отсутствие прямых рейсов, сложная логистика, проблемы с платежами и бронированием на иностранных платформах.

Туроператор PAC Group подтверждает рост обращений, связывая это с более сложной логистикой перелетов и трудностями получения визы. Туроператоры имеют свои слоты на подачу документов в визовые центры, тогда как самостоятельным туристам найти запись сложнее, уточняет тревел-эксперт платформы «Адвентура» Яна Климакова. «Также туроператор поможет правильно заполнить документы, исключив отказы в визе по этой причине»,— добавили в PAC Group.

Несмотря на сложности с визами, хорошо продаются групповые и экскурсионные туры по Европе, круизы и отдых на европейском побережье. Готовность покупать организованную поездку, по оценке Яны Климаковой, связана в том числе с желанием минимизировать риски.

Визовый барьер

Получение визы в европейские страны остается сегодня самым главным барьером для поездок. По словам Яны Климаковой, в 2026 году поток туристов в страны шенгенской зоны заметно снизился.

Причем проблема не только в количестве отказов, но и в продолжительности рассмотрения заявлений.

«Например, итальянские консульства могут держать паспорта более 90 дней. Из-за этого у туристов срываются или переносятся поездки»,— объяснила она.

В Onlinetours отмечают, что задержки с выдачей виз происходят часто, особенно в летний период. В результате визовые сложности сильно ударили по пляжному европейскому туризму: «Если говорить о пляжном европейском рынке, то он почти мертв, туристы переориентировались на рынок Азии».

При этом, по данным АТОР, доля отказов по странам ЕС снижается — с 10,6% в 2023 году до 7,5% в 2024-м и 6,3% в 2025-м. В 2025 году консульства стран Шенгенского соглашения рассмотрели 679,4 тыс. заявлений граждан России — на 12% больше, чем годом ранее. Одобрено было 618,8 тыс. заявлений, отказ получили 43 тыс. человек.

При этом россияне стали реже получать многократные визы: их доля за год сократилась с 41,3% до 28,4%.

«Иными словами, шенген россиянам стали давать чаще, но ненадолго. Почти три четверти россиян получают его сейчас строго под даты поездки»,— отмечают в АТОР.

Снижение доли отказов, однако, не означает упрощения визового режима. В АТОР объясняют изменение статистики прежде всего тем, что из потока заявителей ушла значительная часть случайных туристов. Сейчас за визами чаще обращаются путешественники с хорошей визовой историей, стабильным финансовым положением, недвижимостью в Европе и имеющие необходимость регулярно ездить в европейские страны. Кроме того, туристы и туроператоры адаптировались к новым условиям и лучше учитывают требования конкретных консульств.

Куда едут российские туристы

Этим летом в числе наиболее востребованных направлений оказались Греция, Италия, Испания и Франция. При этом Греция лидирует с большим отрывом — спрос на нее в среднем вырос на 20–30%. Одной из причин в АТОР называют переток туристов с других южноевропейских направлений, где получение визы стало серьезным барьером.

Испания, по оценкам туроператоров, прибавляет около 25–30% год к году. Италия сохраняет прошлогодние объемы и остается одним из ключевых направлений премиального сегмента: туристы выбирают Амальфитанское побережье, Сицилию и Сардинию, в частности Порто-Черво. Франция также сохраняет позиции в люксовом сегменте — прежде всего востребован Лазурный берег, причем преимущественно у туристов с уже открытыми визами.

По данным АТОР, Кипр, ранее одно из наиболее востребованных пляжных направлений наряду с Грецией, в этом году резко сдал позиции. На продажи повлияли обязательная личная сдача биометрии и подача документов через визовые центры. При этом интерес к дорогому отдыху на острове сохраняется.

В Level.Travel отмечают рост интереса к направлениям, куда россиянам пока не нужна виза. В 2026 году на Черногорию пришлось 80% продаж среди европейских направлений против 54% в 2025 году. Аналитики платформы связывают рост в том числе с ожидаемым введением визового режима. Сербия также остается востребованной, хотя туда едут не за пляжным отдыхом, а за осмотром достопримечательностей и знакомством с местными традициями.

На этом фоне заметно изменилась география европейского спроса по сравнению с 2019 годом, когда Европа обеспечивала 18% всех продаж Level.Travel. Кипр занимал 35% европейских продаж, Греция — 29%, Испания — 11%. В числе востребованных направлений также были Чехия, Черногория, Италия, Болгария, Хорватия и Мальта, а для горнолыжного отдыха — Австрия и Андорра. В 2026 году Греция и Испания, которые еще продавались на платформе в 2025-м, спроса практически не имеют.

«Из-за более сложной логистики выросла продолжительность отдыха: в 2025–2026 годах для отдыха на Кипре или в Черногории средняя продолжительность составляет девять ночей. В 2019 году на Кипре отдыхали восемь ночей, в Черногории — семь ночей»,— рассказали в Level.Travel.

При этом стоимость таких поездок меняется разнонаправленно. Средний тур в Черногорию в 2026 году обходится в 250 тыс. руб., что на 7% больше, чем годом ранее, и более чем втрое превышает показатель 2019 года — 72 тыс. руб. Средний чек тура на Кипр составляет 179 тыс. руб., на 6% меньше, чем в 2025 году, но более чем вдвое выше уровня 2019 года — 82 тыс. руб.

Готовый пакет

Таким образом, готовый тур становится для путешественников способом упростить поездку, которая после 2022 года требует больше организационных усилий. При этом в АТОР отмечают, что пакетное предложение необязательно оказывается дороже самостоятельного бронирования: отдельные авиабилеты и гостиницы могут обойтись дороже готового тура.

Еще один фактор — рост стоимости зарубежных поездок. По оценке АТОР, при дорогостоящем путешествии туристы готовы платить не только за перелет и проживание, но и за организованную логистику, поддержку во время поездки и помощь в случае форс-мажоров.

При этом переход самостоятельных туристов к туроператорам не носит массового характера. В Onlinetours говорят, что такая тенденция есть, но лишь часть путешественников меняет привычный формат поездок. В «Адвентуре» также фиксируют рост обращений бывших самостоятельных туристов. Наиболее востребовано визовое оформление и бронирование отелей, в первую очередь из-за ограничений на оплату зарубежных сервисов российскими банковскими картами. «Многие зарубежные сервисы недоступны для оплаты российскими картами, поэтому забронировать отель через турагентство зачастую проще и надежнее»,— говорит Яна Климакова.

Азия пошла в массы

Сокращение поездок в Европу не привело к заметному росту внутреннего туризма. По данным АТОР, от падения спроса на Европу существенно выиграли азиатские направления — Китай, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Южная Корея и Япония.

В массовом и среднем сегментах именно Азия стала основной альтернативой Европе.

Туристы, привыкшие до пандемии к определенному уровню европейского отдыха, теперь сравнивают его с опытом поездок в Азию и на Ближний Восток. При сопоставимой стоимости там можно получить более современную инфраструктуру, высокий уровень сервиса и более широкий выбор гостиниц. В результате европейские отели не всегда выглядят для туриста привлекательно по соотношению цены и качества.

В премиальном сегменте перераспределение спроса идет по-другому. Часть европейского спроса взяли на себя дорогие отели Турции, ОАЭ до начала ближневосточного кризиса, а также Мальдивы, Маврикий и Сейшелы. По оценке АТОР, это преимущественно организованные направления: в ОАЭ услугами туроператоров пользуются не менее 60% туристов, Турция и экзотические острова в значительной степени также относятся к «туроператорским» направлениям. Для семейного отдыха альтернативой Европе остаются Турция, Египет и курорты Краснодарского края, отмечают в «Адвентуре».

Визовая пауза

Перспективы европейского направления участники рынка оценивают осторожно. В АТОР считают, что при сохранении нынешних визовых и логистических условий общий турпоток в страны ЕС останется примерно на текущем уровне, однако доля организованных туристов будет расти. В «Адвентуре», напротив, ожидают дальнейшего сокращения потока, если сроки оформления виз не изменятся: сейчас паспорт может находиться в консульстве от одного до трех месяцев, а часто выдаются однократные визы под конкретную поездку. Дополнительными ограничениями остаются отсутствие прямых рейсов и увеличение времени в пути.

В «Русском экспрессе» считают, что при сохранении текущей ситуации и относительно стабильном курсе валют спрос на поездки в Европу в следующем году продолжит расти, хотя делать однозначные прогнозы в условиях политической и экономической нестабильности сложно.

Рост организованного туризма может стать одним из немногих факторов, поддерживающих европейский спрос. В Onlinetours ожидают, что туристы будут активнее обращаться к туроператорам: трудности, связанные со сбором документов, позволяют турагентствам брать эту часть организации поездки на себя.

При этом речь идет не о полном возвращении Европы в прежнюю структуру спроса, а о постепенном изменении самого способа путешествовать: те, кто по-прежнему хочет ехать в Европу, все чаще готовы покупать готовое решение, тогда как часть остальных туристов уже переориентировалась на направления с более простой организацией поездки.

Анна Александрова