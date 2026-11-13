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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Приволжье

СКР проверит информацию о тренере-педофиле в Арзамасе Нижегородской области

Процессуальная проверка проводится по доводам сюжета региональной телекомпании о возможных противоправных действиях детского тренера по гимнастике в городе Арзамасе. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Андрей Репин / Коммерсантъ

Следователи выясняют все обстоятельства, по результатам проверки примут процессуальное решение.
Ранее журналисты телепрограммы «Кстати» сообщили, что тренер якобы выдавал себя за чемпиона мира по гимнастике и развращал девочек 10–12 лет.

Авторы

  • Галина Шамберина