СКР проверит информацию о тренере-педофиле в Арзамасе Нижегородской области
Процессуальная проверка проводится по доводам сюжета региональной телекомпании о возможных противоправных действиях детского тренера по гимнастике в городе Арзамасе. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Следователи выясняют все обстоятельства, по результатам проверки примут процессуальное решение.
Ранее журналисты телепрограммы «Кстати» сообщили, что тренер якобы выдавал себя за чемпиона мира по гимнастике и развращал девочек 10–12 лет.