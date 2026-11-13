«Выбирая рабочую профессию, можно проложить себе путь в будущее с понятной траекторией»

— С точки зрения кадрового обеспечения у нас стопроцентная занятость. Но есть небольшой нюанс: сейчас на предприятии часть рабочих — к примеру, контролеры ОТК и стекловары — привлекаются из других регионов России. И стоит задача заместить их кадрами из Ленобласти. Вот над ней мы сегодня и работаем. Прежде всего ориентируемся на учащихся образовательных организаций Ленобласти: Лужского агропромышленного техникума и Кингисеппского колледжа технологии и сервиса. Организуем для них производственную практику, прививаем заводскую культуру, а самое главное — наглядно показываем, что, выбирая рабочую профессию, связанную со стекольным делом, можно проложить себе дорогу в будущее с понятной и заранее определенной траекторией развития. Тем более что сейчас, как я уже упоминал выше, у нас стоит очередная задача по модернизации и автоматизации производства, внедрению самых передовых технологий. Работать становится интереснее, от кандидатов требуются новые современные компетенции. Так что отклик от молодежи заметен, и это не может не радовать.