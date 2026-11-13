«Выбирая рабочую профессию, можно проложить себе путь в будущее с понятной траекторией»
Заместитель гендиректора ООО «Петербургское стекло» Артем Желудов — о проекте «Искусство в промышленных масштабах»
Новый арт-объект появился на территории одного из старейших предприятий Ленинградской области — «Петербургское стекло» в поселке Плоское. В рамках проекта «Искусство в промышленных масштабах», созданного по программе грантов губернатора Александра Дрозденко, его входную группу украсило протяженное панно, художественно объединяющее историю и современность завода. О том, какие смыслы несет в себе эта картина, о промышленном потенциале Ленобласти и о том, почему молодежь все чаще выбирает рабочие специальности, рассказал заместитель генерального директора по работе с персоналом ООО «Петербургское стекло» Артем Желудов.
— Почему вы решили присоединиться к проекту «Искусство в промышленных масштабах» и какую идею, на ваш взгляд, несет получившаяся картина?
— На мой взгляд в ней соединилось сразу несколько идей. С одной стороны, картина показывает стабильность и устойчивость нашего предприятия, существующего еще с XIX века, а с другой — путь, который оно прошло за эти столетия, от изготовления медицинских мензурок и елочных игрушек до стеклянной тары под напитки, которая потом развозится по всей стране. С другой стороны, люди, которые живут в поселке Плоское, где мы располагаемся, либо люди, которые приезжают сюда на свои дачные участки, или дети и студенты учебных заведений приезжающие на экскурсии на наш завод, наглядно видят, что наше предприятие старинное и уважаемое, что у него есть своя история, есть целые заводские рабочие династии, насчитывающие по несколько поколений. Все это закономерно вызывает интерес.
— Сегодня в России ведется большая работа по популяризации рабочих специальностей и рабочего труда как такового, и Ленобласть не является исключением. Насколько большой вклад в нее способны внести проекты на стыке промышленности и искусства?
— Действительно, сегодня Ленобласть активно занимается делом, которое я бы назвал позитивной агитацией. Прежде всего среди молодежи. И подобные проекты — яркие художественные и цветовые доминанты, которые возникают в повседневной действительности,— способны сыграть в этом очень весомую роль. Они привлекают внимание и смещают фокус молодежи с вещей, которые она видит каждый день и к которым успела привыкнуть на нечто новое, визуально привлекательное. А уже через это смещение позволяют ей заинтересоваться историей и современным состоянием региональной промышленности и возможно — решить связать с ней свою жизнь и карьеру.
— Ленобласть, которая в следующем году будет праздновать сто лет со дня своего основания, всегда считалась сердцем российской промышленности. Как вы бы оценили ее промышленный потенциал сегодня через призму вашего предприятия?
— Если говорить конкретно про наше предприятие, то мы готовы развиваться и увеличивать мощности. В частности, на последнем Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение с губернатором Ленинградской области о социально-экономическом сотрудничестве. Проект предполагает масштабную модернизацию производства и увеличение мощности печи с 90 до 140 тонн. Это, в свою очередь, означает не только увеличение выпуска продукции, но и создание новых рабочих мест. Так что в жизни и экономике региона наше предприятие задействовано в полной мере.
В целом же, на мой взгляд, в Ленобласти сегодня сложилась синергия между всеми участниками процесса. Заводы готовы развиваться, регион обладает для этого необходимыми ресурсами, а правительство Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко выстраивает для этого наиболее эффективную административную стратегию. И вот это взаимное понимание — то, что все следуют общим целям и говорят на одном языке,— пожалуй, самое ценное.
— Один из главных вызовов для всей промышленности России сегодня — обеспечение кадрового потенциала. Как с этим обстоят дела у вас на предприятии? Как вы привлекаете молодежь, охотно ли она сегодня откликается на зов заводов?
— С точки зрения кадрового обеспечения у нас стопроцентная занятость. Но есть небольшой нюанс: сейчас на предприятии часть рабочих — к примеру, контролеры ОТК и стекловары — привлекаются из других регионов России. И стоит задача заместить их кадрами из Ленобласти. Вот над ней мы сегодня и работаем. Прежде всего ориентируемся на учащихся образовательных организаций Ленобласти: Лужского агропромышленного техникума и Кингисеппского колледжа технологии и сервиса. Организуем для них производственную практику, прививаем заводскую культуру, а самое главное — наглядно показываем, что, выбирая рабочую профессию, связанную со стекольным делом, можно проложить себе дорогу в будущее с понятной и заранее определенной траекторией развития. Тем более что сейчас, как я уже упоминал выше, у нас стоит очередная задача по модернизации и автоматизации производства, внедрению самых передовых технологий. Работать становится интереснее, от кандидатов требуются новые современные компетенции. Так что отклик от молодежи заметен, и это не может не радовать.
— Как сегодня можно описать связь вашего предприятия с Ленобластью? Что их объединяет помимо истории и территории?
— Вы знаете, за столько лет наше предприятие стало, можно сказать, единым организмом с Ленобластью. Нас объединяют и общие цели, и общий курс на развитие и внедрение инноваций, и огромная совместная история и много чего еще. Я даже не преувеличу, если скажу, что наш завод стал настоящим брендом региона, в области стекольного дела так уж точно. Но самое главное — нас объединяют люди, жители Ленинградской области. У нас на заводе есть ветераны, чей трудовой стаж — сорок лет и больше! И я уверен: впереди у нас еще большой путь, на котором нам предстоит многое сделать для своей страны и своего народа.