Инвестор из Башкирии сообщил полпреду в ПФО о бездействии властей Уфимского района

В октябре господин Поляков уже обращался за помощью к Игорю Комарову. В письме он сообщил, что администрация Уфимского района не желает обращаться в суд с иском об установлении сервитута на земельный участок Кристины Петровской, а у него, как у арендатора, нет таких прав – ранее по этой причине он проиграл спор в Уфимском райсуде.