Инвестор из Башкирии сообщил полпреду в ПФО о бездействии властей Уфимского района
Как стало известно «Ъ-Уфа», предприниматель Павел Поляков, который планирует в Уфимском районе запустить производство электромеханических изделий, намерен обратиться к полномочному представителю президента РФ в ПФО Игорю Комарову с просьбой оказать содействие в реализации проекта.
Павел Поляков весной прошлого года на торгах получил право аренды около 0,5 га в Зубовском сельсовете. Договор действует до апреля 2028 года. На земельном участке предприниматель планировал запустить производство электромеханических изделий. Общий объем инвестиций оценивается в 25 млн руб.
Началу реализации проекта мешает проблема с логистикой: арендованный участок находится в окружении более крупного. Последний принадлежит гражданке Великобритании Кристине Петровской, проживающей за пределами России. Во время формирования земельного участка, который позднее арендовал господин Поляков, действовал публичный сервитут (до участка разрешалось добраться по земле Кристины Петровской), но затем он был отменен.
В октябре господин Поляков уже обращался за помощью к Игорю Комарову. В письме он сообщил, что администрация Уфимского района не желает обращаться в суд с иском об установлении сервитута на земельный участок Кристины Петровской, а у него, как у арендатора, нет таких прав – ранее по этой причине он проиграл спор в Уфимском райсуде.
Обращение из полпредства было направлено в администрацию Уфимского района, откуда предпринимателю пришел формальный ответ: муниципалитет констатировал факт аренды и напомнил, что предприниматель ранее проиграл судебный спор в суде общей юрисдикции с госпожой Петровской.
В июне Павел Поляков подал в арбитражный суд Башкирии иск к Зубовскому сельсовету о признании незаконным бездействия ответчика в решении вопроса доступа к земельному участку и обязании обратиться в суд с иском об установлении сервитута. Ближайшее заседание назначено на 30 ноября.