Инвестор не может начать производство в Уфимском районе из-за проблем с доступом на участок
Арбитражный суд Башкирии назначил на 30 ноября рассмотрение иска предпринимателя Павла Полякова к администрации Уфимского района. Господин Поляков просит признать незаконным бездействие ответчика в решении вопроса доступа к земельному участку и обязать его обратиться в суд с иском об установлении сервитута.
По данным «Ъ-Уфа», Павел Поляков весной прошлого года на торгах получил право аренды около 0,5 га в Зубовском сельсовете. Договор действует до апреля 2028 года. На земельном участке предприниматель планировал запустить производство электромеханических изделий. Общий объем инвестиций оценивается в 25 млн руб.
Началу реализации проекта мешает проблема с логистикой: арендованный участок находится в окружении более крупного. Последний, как известно «Ъ-Уфа», принадлежит гражданке Великобритании Кристине Петровской, проживающей за пределами России. Во время формирования земельного участка, который позднее арендовал господин Поляков, действовал публичный сервитут (до участка разрешалось добраться по земле Кристины Петровской), но затем он был отменен.
Попытка предпринимателя установить сервитут решением Уфимского райсуда не удалась: его иск к госпоже Петровской был отклонен. Суд пояснил, что с подобным иском должен обращаться собственник — администрация района.