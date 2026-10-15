Инвестор не может начать производство в Уфимском районе из-за проблем с доступом на участок

Началу реализации проекта мешает проблема с логистикой: арендованный участок находится в окружении более крупного. Последний, как известно «Ъ-Уфа», принадлежит гражданке Великобритании Кристине Петровской, проживающей за пределами России. Во время формирования земельного участка, который позднее арендовал господин Поляков, действовал публичный сервитут (до участка разрешалось добраться по земле Кристины Петровской), но затем он был отменен.