Суд запретил сносить киоски вокруг уфимского ТЦ «Меркурий»
С иском обратился владелец торгового комплекса
Владеющее уфимским торговым центром «Меркурий» уфимское ООО «Финанс меркурий маркет групп» (ФММГ, принадлежит Айрату Сулейманову) в арбитражном суде Башкирии требует признать незаконными решения комиссии о сносе 18 киосков вокруг ТЦ.
Как сообщал «Ъ-Уфа», под снос могут пойти лавки с продуктами и непродовольственными товарами на участке, который арендует ФММГ. По мнению властей, участки не предназначены для киосков. Добровольно демонтировать торговые точки арендатор отказался.
Иск ФММГ будет рассмотрен 9 декабря, на время разбирательств суд приостановил действие решений администрации Орджоникидзевского района.