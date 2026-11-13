Саммит Франкофонии может обернуться конфликтом между делегациями Руанды и ДРК

В Азии саммит Франкофонии проходит во второй раз. Впервые, в 1997 году, он состоялся в соседнем Вьетнаме, теперь — в Пномпене, столице Камбоджи. Хотя основной язык здесь — кхмерский, а на французском сегодня здесь говорит около 3% населения (это порядка полумиллиона человек), страна по-прежнему сохраняет тесные связи с Францией. Как и Вьетнам, Камбоджа входила в колониальные владения Франции с середины XIX века по середину XX века.