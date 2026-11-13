Саммит Франкофонии может обернуться конфликтом между делегациями Руанды и ДРК
15 ноября в Камбоджу на два дня съедутся лидеры стран—участниц Франкофонии — организации, объединяющей почти сотню франкоязычных и симпатизирующих французскому языку государств. Юбилейный XX саммит мог бы сыграть на руку Парижу — действующему председателю саммита и главному донору организации. Но вместо этого президент Эмманюэль Макрон окажется между двух огней: саммит грозит обернуться скандалом между Руандой, региональным партнером Парижа, и Демократической Республикой Конго, второй в мире по числу франкофонов.
В Азии саммит Франкофонии проходит во второй раз. Впервые, в 1997 году, он состоялся в соседнем Вьетнаме, теперь — в Пномпене, столице Камбоджи. Хотя основной язык здесь — кхмерский, а на французском сегодня здесь говорит около 3% населения (это порядка полумиллиона человек), страна по-прежнему сохраняет тесные связи с Францией. Как и Вьетнам, Камбоджа входила в колониальные владения Франции с середины XIX века по середину XX века.
XX саммит организации, объединившей бывшие французские колонии по всему миру, а также круг симпатизирующих Парижу государств, мог бы стать свидетельством успешной многовекторной политики современной Франции. Тем более что именно Париж — основной донор организации, бюджет которой на 2026 год составляет €71,7 млн.