Песков призвал документально закрепить намерение НАТО не расширяться на восток

Господин Песков напомнил, что альянс уже обещал прекратить расширение на восток. «Это было во времена еще Горбачева, Ельцина. После этого НАТО пять раз или шесть раз расширялась на восток. Поэтому, конечно, за такими важными для нас словами должны стоять действия»,— рассказал пресс-секретарь.