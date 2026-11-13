Песков призвал документально закрепить намерение НАТО не расширяться на восток
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо документально закрепить намерение НАТО не расширяться на восток. Такое мнение он высказал в комментарии Первому каналу.
Господин Песков напомнил, что альянс уже обещал прекратить расширение на восток. «Это было во времена еще Горбачева, Ельцина. После этого НАТО пять раз или шесть раз расширялась на восток. Поэтому, конечно, за такими важными для нас словами должны стоять действия»,— рассказал пресс-секретарь.
Российские власти неоднократно называли недопустимым расширение НАТО на восток, поскольку это угрожает безопасности страны. У альянса было шесть основных волн расширения. Первая из них произошла в 1999 году с присоединением к НАТО Польши, Венгрии и Чехии, а последняя — в 2024-м, когда членами альянса стали Финляндия и Швеция.