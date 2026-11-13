Поезд Ижевск—Нижний Новгород назначил дополнительные рейсы на Новый год
Состав будет курсировать в конце декабря и начале января
Горьковская железная дорога назначила дополнительные рейсы фирменного поезда №51/52, связывающего Ижевск, Казань и Нижний Новгород, на период новогодних праздников. Это связано с традиционным увеличением пассажиропотока в праздничные дни, сообщили в пресс-службе ГЖД.
Из Нижнего Новгорода поезд отправится 23, 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 2, 4, 6, 7 и 9 января в 22:02. В Ижевск состав будет прибывать на следующий день в 12:08, в Казань — в 05:54.
В обратном направлении поезд отправится из Ижевска 24, 25, 27 и 29 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 8 и 10 января в 17:40. В Казань он прибудет в тот же день в 21:57, в Нижний Новгород — на следующий день в 06:42.
В пути предусмотрены остановки, в том числе в Арзамасе, Сергаче, Канаше и Агрызе. В составе поезда будут плацкартные и купейные вагоны, в том числе места для пассажиров с детьми и купе для маломобильных пассажиров.