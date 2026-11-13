Поезд Ижевск—Нижний Новгород назначил дополнительные рейсы на Новый год

В обратном направлении поезд отправится из Ижевска 24, 25, 27 и 29 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 8 и 10 января в 17:40. В Казань он прибудет в тот же день в 21:57, в Нижний Новгород — на следующий день в 06:42.