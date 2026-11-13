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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Сибирь

Олег Газманов написал гимн для курорта «Шерегеш»

Курорт «Шерегеш» в Кемеровской области выбрал себе официальный гимн. Его написал народный артист Российской Федерации Олег Газманов, сообщила дирекция курорта.
Песня получила название «Шерегеш — место силы». С 13 ноября ее можно услышать на музыкальных стриминговых платформах.
По данным дирекции курорта, господин Газманов исполнит гимн «Шерегеша» на традиционной церемонии открытия горнолыжного сезона. Праздник, который в этом году состоится 21 ноября, будет включать и первый в сезоне карнавальный спуск.

Авторы

  • Валентин Романов