Олег Газманов написал гимн для курорта «Шерегеш»
Курорт «Шерегеш» в Кемеровской области выбрал себе официальный гимн. Его написал народный артист Российской Федерации Олег Газманов, сообщила дирекция курорта.
Песня получила название «Шерегеш — место силы». С 13 ноября ее можно услышать на музыкальных стриминговых платформах.
По данным дирекции курорта, господин Газманов исполнит гимн «Шерегеша» на традиционной церемонии открытия горнолыжного сезона. Праздник, который в этом году состоится 21 ноября, будет включать и первый в сезоне карнавальный спуск.