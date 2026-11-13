Трех новосибирцев осудят за попытку диверсии и госизмену
Трех жителей Новосибирской области в возрасте от 15 до 18 лет будут судить по делу о диверсии на железной дороге. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
По версии следствия, в конце 2025 года один из фигурантов дела вступил в Telegram в переписку с неизвестным, который предложил за 35 тыс. руб. совершить поджог. Подросток получил от куратора инструкции, после чего привлек двух своих знакомых.
22 декабря злоумышленники попытались поджечь релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Тебисская—Кирзинская. «Довести до конца свой преступный умысел не смогли по независящим от них обстоятельствам ввиду недостаточной интенсивности горения. После они отправили видеоотчет куратору и скрылись»,— говорится в сообщении.
Молодым людям инкриминировали ст. 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), ч. 2 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности), ст. 275 (государственная измена) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на совершение диверсии).