Саратовское УФАС наказало оператора связи на 400 тысяч за пуш-уведомление
Абонент был против рекламы
Саратовское УФАС оштрафовало крупного оператора связи на 400 тыс. руб. за отправку абоненту рекламного сообщения без согласия. Компания нарушила ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе», сообщили в пресс-службе надзора.
По данным антимонопольщиков, ранее оператор направил гражданину рекламу с помощью пуш-уведомления. При этом заявитель отказался от получения таких сообщений по сетям электросвязи. Закон о рекламе не допускает распространение рекламы без предварительного согласия абонента.
Дело ушло в Арбитражный суд Саратовской области, который встал на сторону абонента. Ответчик не согласился с решением УФАС, но арбитраж оставил его без изменений. Реклама была признана ненадлежащей, оператор связи привлечен к административной ответственности.